Repas Moules-frites Terrain communal Sauzé-entre-Bois
Repas Moules-frites Terrain communal Sauzé-entre-Bois dimanche 13 septembre 2026.
Sauzé-entre-Bois
Repas Moules-frites
Terrain communal Piblou Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer !
Venez déguster notre moules-frites annuelle dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Nous vous accueillerons avec un apéritif accompagné d’amuse-bouche pour bien commencer la soirée.
Vous vous régalerez ensuite de délicieuses moules savoureuses, servies avec des frites fraîches et croustillantes.
Fromage et gâteaux viendront clôturer ce moment gourmand sur une note sucrée.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et estival ! .
Terrain communal Piblou Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 45 43 71
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English : Repas Moules-frites
L’événement Repas Moules-frites Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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