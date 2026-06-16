Repas champêtre Pers Sauzé-Vaussais
Repas champêtre Pers Sauzé-Vaussais dimanche 6 septembre 2026.
Sauzé-Vaussais
Repas champêtre Pers
Pers Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’ACCA de Pers vous invite à partager un moment convivial autour d’un repas champêtre le midi. Le menu reste encore une surprise, mais promet de ravir les participants dans une ambiance chaleureuse et détendue.
L’après-midi se poursuivra avec des animations pour tous tombola, pétanque et mölkky viendront rythmer ce temps festif, idéal pour se retrouver et profiter pleinement de l’arrière-saison. .
Pers Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 60 36 67 alain.terrisse79@orange.fr
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English : Repas champêtre Pers
L’événement Repas champêtre Pers Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois
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