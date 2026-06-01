Présentation du catalogue de l’exposition « Louvre couture » du musée du Louvre, 24 janvier au 24 août 2025, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Présentation du catalogue de l’exposition « Louvre couture » du musée du Louvre, 24 janvier au 24 août 2025 Samedi 6 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00

Présentation du catalogue de l’exposition « Louvre couture : objets d’art, objets de mode » du musée du Louvre, 24 janvier au 24 août 2025

Olivier Gabet (dir.), Louvre couture : objets d’art, objets de mode, Louvre Éditions ; Éditions de La Martinière, (coll. Mode et Luxe), 2025

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art