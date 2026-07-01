Présentation du jeu patrimonial, Bibliothèque Bellicart, Compiègne
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Bellicart · Compiègne
Informations pratiques
Présentation du jeu patrimonial Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Bellicart Oise
A partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Plongez au coeur de La Confrérie du Temps, un jeu imaginé par l’équipe patrimoniale des bibliothèques de Compiègne, en partenariat avec LudiConcept. Ce jeu collaboratif vous invite à voyager dans le temps pour sauver l’histoire de Compiègne !
Bibliothèque Bellicart 7 Rue de la Bannière du Roi, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Bellicart Oise Hauts-de-France +33 3 44 85 24 27 https://bibliotheques.compiegne.fr/ Située dans un quartier paisible et facile d’accès grâce à son parking privatif, la Bibliothèque Bellicart, créée en 1994, est la seule bibliothèque ouverte le lundi !
L’accent a été mis sur les collections jeunesse et les nouveautés adultes (romans et romans policiers).
Elle a vocation à s’adresser au jeune public et aux familles. La proximité de la Cyber-base avec l’espace bibliothèque permet de proposer un service public autour de la lecture et de l’informatique. En bus :
ligne 3 : arrêt Bannière du Roi
Biblis en folie 2026
©Bibliothèques de Compiègne
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