Présentation du locotracteur X2483, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes

Informations pratiques

Présentation du locotracteur X2483 19 et 20 septembre Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Y 2483, également identifié LOCMA 0122, est un locotracteur thermique de manœuvre rattaché au dépôt de Laroche-Migennes.

Avec ses 16,5 tonnes et ses 45 kW, il n’est pas conçu pour parcourir de longues distances, mais pour accomplir une mission essentielle : déplacer locomotives et rames au sein des ateliers et du dépôt.

Capable d’atteindre 50 km/h, cet engin discret témoigne du quotidien des cheminots et des nombreuses opérations nécessaires au fonctionnement d’un dépôt ferroviaire.

Présenté lors de certaines Journées Européennes du Patrimoine, il permet de faire découvrir un aspect plus méconnu du patrimoine ferroviaire : celui des coulisses et des manœuvres.

Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes 22 Place Paul Bert 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques Gare de Laroche Migennes, parking clients SNCF

Le Y 2483, également identifié LOCMA 0122, est un locotracteur thermique de manœuvre rattaché au dépôt de Laroche-Migennes.

© SNCF TER Bourgogne