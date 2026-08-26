Présentation du n°9 de la revue Football(s) : « Merci patron ! » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
mercredi 18 novembre 2026 · Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) · Paris
Informations pratiques
Qui dirige le football ? Derrière les figures emblématiques des
présidents de clubs, des dirigeants de fédérations ou des entraîneurs se
dessinent des formes de pouvoir, de leadership et d’influence qui
façonnent durablement ce sport.
La FMSH a le plaisir d’accueillir les Presses universitaires de
Franche-Comté pour une table ronde à l’occasion de la parution du
neuvième numéro de la revue Football(s). Histoire, culture, économie, société. Cap
sur le dossier « Merci patron ! », coordonné par Olivier Chovaux et
François Da Rocha Carneiro, qui donnera le fil de la discussion.
Au-delà du trait d’humour, son titre « Merci patron ! », indique que
l’on y interroge la figure du président de club et de fédération, mais
aussi le leadership d’hommes de terrain. Entre figure mythologique — au
sens où l’entendait Roland Barthes —, mécène et manager, le patron du
football dévoile autant la culture masculine du football que sa
dimension économique.
Fidèle à l’esprit de la revue Football(s), cette rencontre
invite chercheurs et public à échanger, en croisant les regards
disciplinaires (notamment histoire et économie) sur le football envisagé
comme phénomène politique, économique, social et culturel.
À propos des intervenants
Paul Dietschy est rédacteur en chef de la revue Football(s),
professeur d’histoire contemporaine au Centre Lucien Febvre, Université
Marie et Louis Pasteur. Spécialiste du football, il a publié des
ouvrages de référence sur la question, avec une approche historique, et
intervient régulièrement dans des médias nationaux, des manifestations
et publie dans des journaux internationaux.
Luc Arrondel, Économiste, directeur de recherche au
CNRS, est membre associé de Paris School of Economics – École d’économie
de Paris, et membre du comité de rédaction de la revue Football(s). Spécialiste
de l’économie du football, il publie de nombreux articles sur
l’économie de ce sport dans des revues et des monographies, académiques
et grand public, et intervient dans des médias nationaux. Il est
également auteur d’ouvrages de référence.
Olivier Chovaux est professeur des Universités en
histoire contemporaine à l’Université d’Artois, et délégué à la Ligue de
football professionnel. Spécialiste des questions d’histoire et
d’arbitrage sur le football, il intervient et est régulièrement
sollicité par des médias nationaux tout en publiant ses travaux.
François Carneiro da Rocha est docteur en histoire,
chercheur associé (Université d’Artois), professeur
d’Histoire-Géographie (Lycée Jean-Moulin, Roubaix) et vice-président de
l’APHG (Association des Professeurs d’Histoire-Géographie).
Au sujet de la revue Football(s)
Réunissant une équipe de spécialistes de diverses sciences
humaines et sociales (économie, ethnologie, géographie, histoire,
littérature, sociologie), la revue envisage le football, entendu sous
ses différentes variantes, à travers des dossiers thématiques en
croisant ces diverses approches. Une attention particulière est portée
aux sources, à la mémoire, au patrimoine, aux représentations et à la
culture matérielle des différents footballs.
La revue Football(s). Histoire, culture, économie, société est diffusée et distribuée par FMSH Diffusion/distribution. Découvrez les 60 maisons d’édition et éditeurs scientifiques de son catalogue.
Soirée de présentation d’ouvrage par les Presses Universitaires de Franche-Comté.
Le mercredi 18 novembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-18T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-18T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-18T18:30:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Le Comptoir de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/merci-patron https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
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