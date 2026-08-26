Informations pratiques

Qui dirige le football ? Derrière les figures emblématiques des

présidents de clubs, des dirigeants de fédérations ou des entraîneurs se

dessinent des formes de pouvoir, de leadership et d’influence qui

façonnent durablement ce sport.

La FMSH a le plaisir d’accueillir les Presses universitaires de

Franche-Comté pour une table ronde à l’occasion de la parution du

neuvième numéro de la revue Football(s). Histoire, culture, économie, société. Cap

sur le dossier « Merci patron ! », coordonné par Olivier Chovaux et

François Da Rocha Carneiro, qui donnera le fil de la discussion.

Au-delà du trait d’humour, son titre « Merci patron ! », indique que

l’on y interroge la figure du président de club et de fédération, mais

aussi le leadership d’hommes de terrain. Entre figure mythologique — au

sens où l’entendait Roland Barthes —, mécène et manager, le patron du

football dévoile autant la culture masculine du football que sa

dimension économique.

Fidèle à l’esprit de la revue Football(s), cette rencontre

invite chercheurs et public à échanger, en croisant les regards

disciplinaires (notamment histoire et économie) sur le football envisagé

comme phénomène politique, économique, social et culturel.

À propos des intervenants

Paul Dietschy est rédacteur en chef de la revue Football(s),

professeur d’histoire contemporaine au Centre Lucien Febvre, Université

Marie et Louis Pasteur. Spécialiste du football, il a publié des

ouvrages de référence sur la question, avec une approche historique, et

intervient régulièrement dans des médias nationaux, des manifestations

et publie dans des journaux internationaux.

Luc Arrondel, Économiste, directeur de recherche au

CNRS, est membre associé de Paris School of Economics – École d’économie

de Paris, et membre du comité de rédaction de la revue Football(s). Spécialiste

de l’économie du football, il publie de nombreux articles sur

l’économie de ce sport dans des revues et des monographies, académiques

et grand public, et intervient dans des médias nationaux. Il est

également auteur d’ouvrages de référence.

Olivier Chovaux est professeur des Universités en

histoire contemporaine à l’Université d’Artois, et délégué à la Ligue de

football professionnel. Spécialiste des questions d’histoire et

d’arbitrage sur le football, il intervient et est régulièrement

sollicité par des médias nationaux tout en publiant ses travaux.

François Carneiro da Rocha est docteur en histoire,

chercheur associé (Université d’Artois), professeur

d’Histoire-Géographie (Lycée Jean-Moulin, Roubaix) et vice-président de

l’APHG (Association des Professeurs d’Histoire-Géographie).

Au sujet de la revue Football(s)

Réunissant une équipe de spécialistes de diverses sciences

humaines et sociales (économie, ethnologie, géographie, histoire,

littérature, sociologie), la revue envisage le football, entendu sous

ses différentes variantes, à travers des dossiers thématiques en

croisant ces diverses approches. Une attention particulière est portée

aux sources, à la mémoire, au patrimoine, aux représentations et à la

culture matérielle des différents footballs.

→ En savoir plus

La revue Football(s). Histoire, culture, économie, société est diffusée et distribuée par FMSH Diffusion/distribution. Découvrez les 60 maisons d’édition et éditeurs scientifiques de son catalogue.

Soirée de présentation d’ouvrage par les Presses Universitaires de Franche-Comté.

Le mercredi 18 novembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-18T19:30:00+01:00

fin : 2026-11-18T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-18T18:30:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Le Comptoir de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/merci-patron https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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