Présentation du travail de l’auteur-illustrateur d’albums jeunesse Pierre Cornuel à son atelier, Atelier Pierre Cornuel, Saint-Germain-en-Laye
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier Pierre Cornuel · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Présentation du travail de l’auteur-illustrateur d’albums jeunesse Pierre Cornuel à son atelier Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Atelier Pierre Cornuel Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Création d’un album jeunesse, BD, mangas : des premières esquisses et illustrations jusqu’à l’impression. Dédicaces de livres et portraits offerts.
Accessible par l’escalier à droite, 4ème étage, code entrée : 0347.
Atelier Pierre Cornuel 4 rue de la république 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Atelier « Le métier d’auteur-Illustrateur »
© Pierre-papier-Pinceau, Pierre Cornuel, Edition HongFei culture
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