Présentation d’un document historique rare à la Cour d’appel, Cour d’appel, Nancy

Informations pratiques

Présentation d’un document historique rare à la Cour d’appel Samedi 19 septembre, 09h00 Cour d’appel Meurthe-et-Moselle

La cour ouvrera ses portes à 9h pour des créneaux de visite chaque heure avec des groupes d’une trentaine de personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En 2026, la cour d’appel de Nancy ouvrire une nouvelle fois ses portes lors des journées du patrimoine, le samedi 19 septembre 2026. Cette année, les chefs de cour ont souhaité offrir aux participants une présentation d’un document historique rare : le testament de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Vous pourrez également par la suite participer à une visite guidée de la cour et de salles d’audience. Vous serez accompagnés par un spécialiste en histoire de l’art et des professionnels de la cour afin de répondre à toutes vos questions.

Cour d’appel 3 rue Suzanne Regnault Gousset 54000 Nancy Nancy 54100 Léopold, Ville Vieille Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « chcab.ca-nancy@justice.fr »}]

En 2026, la cour d’appel de Nancy ouvrire une nouvelle fois ses portes lors des journées du patrimoine, le samedi 19 septembre 2026. Cette année, les chefs de cour ont souhaité offrir aux une d’un :…

©