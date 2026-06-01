Présentation d’un ouvrage collectif sur l’œuvre de Younes Rahmoun, Here, Now Ici, Maintenant, 2024, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Présentation d’un ouvrage collectif sur l’œuvre de Younes Rahmoun, Here, Now Ici, Maintenant, 2024 Dimanche 7 juin, 10h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:45:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:45:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Un projet tricontinental qui prend la forme d’une monographie multi-auteurs pour présenter le travail de l’artiste Younes Rahmoun, crée un espace de connexion avec soi : être ici et maintenant.

La monographie sur l’artiste marocain Younes Rahmoun, dirigée par Emma Chubb est un ouvrage collectif, enrichi par les contributions de divers chercheur.ses et auteur.ices. Structuré en trois axes — Migration/Enracinement, Unique/Multiple, Ici/Ailleurs — il explore les polarités active au cœur de l’œuvre de Younes Rahmoun, entre ancrage territorial et universalité. Une analyse approfondie de près de vingt-cinq ans de création, offrant des clés pour comprendre comment Younes Rahmoun, à travers des installations in situ et des processus participatifs, redéfinit les rapports entre art, territoire et société. Ce livre est une initiative du Smith College Museum of Art ( Northampton, USA) copublié avec Zamân Books, en collaboration avec La Kunsthalle de Mulhouse (France) et de Kulte Editions (Maroc). Rencontre en présence de Emma Chubb, chercheuse, histoire de l’art, conservatrice d’art contemporain au Smith College Museum of Art.

Younes Rahmoun, Here, Now. Ici, Maintenant, Zamân Books, 2024

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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