Présentation et analyse de la statue de Ladoucette à Gap, parvis Desmichel Gap, Gap

Informations pratiques

Présentation et analyse de la statue de Ladoucette à Gap Dimanche 20 septembre, 11h00 parvis Desmichel Gap Hautes-Alpes

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La statue de Ladoucette, si familière aux Gapençais, porte en fait des messages qu’on ne décrypte pas forcément tout de suite. Bref, la statue a beaucoup à nous dire. L’érection d’une statue en hommage à ce préfet, « homme de bien », est décidée en 1859 et son exécution est confiée au sculpteur gapençais Jean Marcellin. Elle est finalement inaugurée le 23 septembre 1966, jour de la St Arnoux, au cours de fêtes grandioses. Flatter, sous le Second Empire, la mémoire d’un préfet du Premier Empire plaît aux autorités : aussi tous les détails sont-ils des messages : coiffure, costume, ornementation que nous décrypterons. Cette « lecture » sera proposée par Christine Roux, présidente de la SEHA.

parvis Desmichel Gap 1 Place Ladoucette, 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://SEha.FR [{« type »: « email », « value »: « contact@seha.fr »}] parking souterrain

La statue de Ladoucette, si familière aux Gapençais, porte en fait des messages qu’on ne décrypte pas forcément tout de suite. Bref, la statue a beaucoup à nous dire. L’érection d’une statue en à ce…

©CC BY-SA 3.0