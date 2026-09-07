Présentation et animation d’un simulateur de conduite, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes

Informations pratiques

Présentation et animation d’un simulateur de conduite 19 et 20 septembre Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Association de Sauvegarde de la Ligne 26 (ASL26), à l’origine du Vélorail de l’Aube, propose une animation originale autour d’un simulateur de conduite ferroviaire. À partir d’un véritable pupitre de locomotive, les visiteurs peuvent découvrir les commandes et les gestes du conducteur, tout en prenant les commandes d’un réseau miniature.

Une immersion ludique dans les coulisses de la conduite ferroviaire, entre patrimoine, technique et modélisme.

Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes 22 Place Paul Bert 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques Gare de Laroche Migennes, parking clients SNCF

L’Association de Sauvegarde de la Ligne 26 (ASL26), à l’origine du Vélorail de l’Aube, propose une animation originale autour d’un simulateur de conduite ferroviaire. À partir d’un véritable pupitre …

© ASL26