Présentation exceptionnelle de la collection de tableaux détenue par la mairie, Mairie de Fresselines, Fresselines

Informations pratiques

Présentation exceptionnelle de la collection de tableaux détenue par la mairie 19 et 20 septembre Mairie de Fresselines Creuse

Gratuit. Visites commentées à 14h30 – 15h30 – 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Venez découvrir la collection de tableaux de la mairie !

À partir de 1992, la salle des mariages de la mairie de Fresselines a été mise à disposition pour des expositions individuelles durant la période estivale. Plutôt qu’une participation financière, la mairie a demandé à chaque artiste de faire don à la commune d’une œuvre de son choix.

C’est ainsi qu’a été constitué, au fil du temps, un patrimoine artistique de plus d’une centaine d’œuvres, témoignage de la reconnaissance et de la sympathie des peintres pour Fresselines, perpétuant ainsi sa riche tradition artistique.

Exceptionnellement, une sélection de ces œuvres est présentée au public.

Visites commentées à 14h30 – 15h30 – 16h30.

Mairie de Fresselines 6 rue Maurice Rollinat, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine Présentation exceptionnelle de la collection de tableaux offerts à la mairie depuis 1992 par les artistes ayant participé à des expositions, ou témoignant leur reconnaissance et de leur sympathie pour Fresselines.

️ Venez découvrir la collection de tableaux de la mairie !

© NC – Edouard Henry-Laurent – La Pouge, maison de Maurice Rollinat