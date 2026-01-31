Préserver l’église Saint-Jacques au fil des siècles, Église Saint-Jacques, Lunéville

Informations pratiques

Préserver l’église Saint-Jacques au fil des siècles 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’église Saint-Jacques à travers l’histoire de ses restaurations au fil des siècles. Une approche inédite, pour (re)découvrir cet édifice emblématique de Lunéville !

Église Saint-Jacques Place Saint-Remy, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383730412

Laissez-vous conter l’église Saint-Jacques à travers l’histoire de ses restaurations au fil des siècles. Une apporche inédite, pour (re)découvrir cet édifice emblématique de Lunéville !

©Ville de Lunéville