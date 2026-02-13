Préservons la biodiversité : du Parc Floral à la Réserve Ecologique des Barails, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

Préservons la biodiversité : du Parc Floral à la Réserve Ecologique des Barails Vendredi 17 avril, 14h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Issu de la fusion du parc floral et du Bois de Bordeaux, ce parc a évolué depuis les années 1970 jusqu’à devenir, en 2018, la Réserve écologique des Barails. Aujourd’hui intégré à la trame verte métropolitaine, il illustre les actions menées pour concilier accueil du public, cadre réglementaire et préservation de la biodiversité.

RDV : entrée sud

Précision : Des chaussures adaptées sont recommandées, le terrain pouvant être humide et boueux par endroits.

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://bordeaux-metropole.fr/actualites/animations-decouvertes-au-parc-jalles »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

A. Sibelait Bordeaux Métropole