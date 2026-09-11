Press Start 2026 • Histoires sans fin Bibliothèque publique d’information Paris

Informations pratiques

Pour cette 14e édition, Press Start revient à sa formule de cœur : un festival d’une semaine, dans les espaces de la bibliothèque, avec comme chaque année des ateliers, des rencontres avec des professionnel·les du secteur, des sessions de jeux et des événements diffusés en direct sur Twitch. La Bpi propose une plongée dans ce qui fait rêver depuis toujours les joueur·euses : des histoires incroyables dans lesquelles s’immerger et s’évader. Press Start 2026 – Histoires sans fin vous invite donc à explorer le jeu vidéo sous l’angle de ce qui fait sa force et sa richesse, et qui a contribué à faire de ce médium un art à part entière : la narration.

Le parrain de cette 14e édition est Patrick Baud. Vidéaste, youtubeur, podcasteur et écrivain, il a fait de l’art de raconter des histoires sa spécialité. Passionné de jeux vidéo, il a collaboré avec de nombreux·ses acteur·ices du secteur. Il est notamment connu pour sa chaîne YouTube Axolot, sur laquelle il réalise des documentaires consacrés aux curiosités et aux étrangetés du monde. Le succès de ces vidéos a donné naissance à plusieurs livres.

Il est également le créateur de La Veillée, un spectacle dans lequel des invité·es partagent sur scène des histoires étonnantes et fascinantes.

Plus récemment, il a lancé un podcast où il donne la parole à des personnalités inspirantes pour évoquer ce qui les passionne vraiment.

La Bpi proposera des temps forts le week-end, mêlant rencontres avec des professionnel·les du secteur, sessions de jeu et événements, le tout diffusé en direct sur Twitch. L’interaction avec le public, sur place comme en ligne, sera au cœur de cette proposition, afin de créer un moment de partage vivant autour du jeu vidéo et de ses récits

Le festival de jeux vidéo Press Start 2026 – Histoires sans fin vous invite à explorer le jeu vidéo sous l’angle de ce qui fait sa force et sa richesse, et qui a contribué à faire de ce médium un art à part entière : la narration.

Du mercredi 23 septembre 2026 au lundi 28 septembre 2026 :

gratuit

Certains ateliers sont sur réservation.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque publique d’information 40 Avenue des Terroirs de France 75012 Paris

https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2026/ contact.communication@bpi.fr



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