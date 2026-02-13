Prêt de deux expositions, Bibliothèque Départementale de la Marne, Châlons-en-Champagne

Prêt de deux expositions 19 mars – 4 avril Bibliothèque Départementale de la Marne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T08:00:00+01:00 – 2026-03-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-04-04T00:00:00+02:00 – 2026-04-04T21:00:00+02:00

En tant que Biblitothèque Départementale, nous mettons à disposition des bibliothèques des communes de moisn de 20 000 habitants du département des ressources et services. Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique, nous souhaitons proposer aux bibliothèques du réseau d’emprunter deux espositions, l’une éditée par Cartooning for Peace dédiée à l’IA, ainsi que l’exposition « Critibulles ». Par ailleurs, nous prêtons depuis 1 an des valises EMI et Podcast que nous allons valoriser via ce temps fort.

Bibliothèque Départementale de la Marne 200 avenue du Général Sarrail 51000 Chalons en champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

