Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Printemps à la ferme, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75), Paris

Printemps à la ferme, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75), Paris

Printemps à la ferme, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75), Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Chambre d'agriculture de Région Île-de-France, Paris (75)

Adresse : 19, Rue d'Anjou - 75008 PARIS

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Printemps à la ferme 18 avril – 28 juin Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

D’avril à juin, les agricultrices et agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur univers, leurs savoir-faire et leurs produits.

Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75) 19, Rue d’Anjou – 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://idf.chambre-agriculture.fr/
Visitez les fermes d’Ile-de-France ce printemps !

À voir aussi à Paris (Paris)