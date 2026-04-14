Printemps à la ferme, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75), Paris
Printemps à la ferme, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75), Paris samedi 18 avril 2026.
Printemps à la ferme 18 avril – 28 juin Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75) Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
D’avril à juin, les agricultrices et agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur univers, leurs savoir-faire et leurs produits.
Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Paris (75) 19, Rue d’Anjou – 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://idf.chambre-agriculture.fr/
Visitez les fermes d’Ile-de-France ce printemps !
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