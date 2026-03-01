Printemps des Poètes Place de la Victoire Yssingeaux
Printemps des Poètes Place de la Victoire Yssingeaux samedi 14 mars 2026.
Printemps des Poètes
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-03-14 15:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Après-midi poésie et musique à la Grenette. Venez lire, écouter ou déclamer de la poésie en musique grâce à un accompagnement de la classe piano.
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
English :
Poetry and music afternoon at La Grenette. Come and read, listen to or declaim poetry to music, accompanied by the piano class.
L’événement Printemps des Poètes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire