Printemps des Poètes Place de la Victoire Yssingeaux

Printemps des Poètes

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Après-midi poésie et musique à la Grenette. Venez lire, écouter ou déclamer de la poésie en musique grâce à un accompagnement de la classe piano.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Poetry and music afternoon at La Grenette. Come and read, listen to or declaim poetry to music, accompanied by the piano class.

