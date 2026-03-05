Printemps du cinéma SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Printemps du cinéma

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-24

2026-03-22

Le Printemps du Cinéma revient du 22 au 24 mars 2026 ! L’occasion unique pour tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif unique de 5 euros la séance.

SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 73 99 52

Printemps du Cinéma returns from March 22 to 24, 2026! A unique opportunity for all spectators to enjoy the cinema experience with family, friends or solo, at a single rate of 5 euros per screening.

