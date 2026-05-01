Printemps du Grand Sénonais Art de rue et théâtre Place de la République Sens
Printemps du Grand Sénonais Art de rue et théâtre Place de la République Sens mercredi 27 mai 2026.
Sens
Printemps du Grand Sénonais Art de rue et théâtre
Place de la République Parvis de la cathédrale Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Programme
Créations et rencontres artistiques, revisitant des textes classiques pour les rendre contemporains et accessibles.
– 14h Spectacle Odyssée (durée 45 minutes)
Mise en scène épurée et sensorielle par Lisa Toromanian. Cette pièce propose une immersion poétique dans l’univers d’Homère et la quête d’Ulysse.
– 16h Spectacle On aura essayé (durée 1 heure)
Inspirée de L’Île des esclaves de Marivaux et mise en scène par Tristan Michel, cette comédie politique, accesible dès 12 ans, explore avec humour et satire les enjeux de justice sociale et de rapports de pouvoir. .
Place de la République Parvis de la cathédrale Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Printemps du Grand Sénonais Art de rue et théâtre
L’événement Printemps du Grand Sénonais Art de rue et théâtre Sens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Sens et Sénonais
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