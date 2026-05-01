Printemps du Grand Sénonais Les Épopées Place de la République Sens

Sens

Printemps du Grand Sénonais Les Épopées

Place de la République Cathédrale Saint-Étienne Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Programme

– 17h (durée 1h15)

La Cie lyrique Les Épopées

Le Grand Atelier de Musique Ancienne des Épopées, dirigé par Claire Lefiliâtre et Stéphane Fuge, réunit des musiciens amateurs, mais aussi les petits chanteurs de la Chorale de l’Étoile, l’Ensemble Atout Musique, artistes enseignants et élèves du Conservatoire ainsi que des classes de 4ème du collège Montpezat de Sens. Ce concert restitue le travail mené autour de la musique française du XVIIe siècle, plongeant le public dans l’atmosphère de la cour des rois de France, de Henri IV à Louis XIV, grâce à un dialogue établi entre musique et littérature, porté par un texte de Jacques Davy Du Perron. .

Place de la République Cathédrale Saint-Étienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00

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English : Printemps du Grand Sénonais Les Épopées

L’événement Printemps du Grand Sénonais Les Épopées Sens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais