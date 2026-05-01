Printemps du Grand Sénonais Soirée Balkano Kiosque Sens
Printemps du Grand Sénonais Soirée Balkano Kiosque Sens samedi 30 mai 2026.
Sens
Printemps du Grand Sénonais Soirée Balkano
Kiosque 12 Boulevard Maupéou Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Programme
Soirée festive et immersive, célébrant les cirulations musicales à travers siècles et frontières.
– 19h BalBar Lully, Bach et Hændel sur la route d’Orient
Le Conservatoire du grand Sénonais et l’association Tchekchouka s’associent pour un projet artisitique original intitulé Balbar Lully, Bach et Hændel sur la route d’Orient. Porté par Alon Peylet, artiste musicien, Balbar mêle musiques des Balkans et répertoire baroques à travers improvisation et pratiques croisées. Les élèves explorent des passerelles entre rythmes orientaux et écriture baroque, dans un dialogue vivant mêlant Orient et Occiden, tradition et invention.
– 20h30 Queussi Queumi
Cette formation réunit musique et danse autour de la culture des Balkans, dans un projet né d’une collaboration avec la Comédie Française. Le groupe propos un répertoire vibrant mêlant traditions d’Europe de l’Est, improvisations et compositions, pour une expérience festive, virtuose et pleine d’énergie.
– 22h Nomadic Kolectiv
La rencontre entre deux artistes Popov et DJ Tagada, donne naissance à Nomadic Kolectiv, un projet mêlant production électronique et expérience live. Le groupe dans son concert Balkanology revisite les musiques d’Europe de l’Est, les cultures méditerranéennes et sud-américaines en collaborant avec d’autres instrumetalistes.
Buvette et restauration sur place. .
Kiosque 12 Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Printemps du Grand Sénonais Soirée Balkano
L’événement Printemps du Grand Sénonais Soirée Balkano Sens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais
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