Printemps du numérique FabLab FabLab Clamecy
Printemps du numérique FabLab FabLab Clamecy mercredi 20 mai 2026.
Clamecy
Printemps du numérique FabLab
FabLab 12 Rue de Druyes Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22
Découvrez les machines numériques du FabLab de Clamecy Journée portes ouvertes à l’occasion du printemps du numérique le mercredi 20 mai 2026 impression 3D, découpe laser, broderie numérique, découpe vinyle Tout public
Et le vendredi 22 mai 2026, initiation à la découpe gravure laser Réalisez une boîte personnalisée
Par le Département de la Nièvre .
FabLab 12 Rue de Druyes Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 73 79 40 cedric.perrier@nievre.fr
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English : Printemps du numérique FabLab
L’événement Printemps du numérique FabLab Clamecy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais
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