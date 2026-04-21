Printemps du Numérique Rallonger la durée de vie de ses objets grâce à l’impression 3D à Châtillon-en-Bazois Centre Social du Bazois Châtillon-en-Bazois

Châtillon-en-Bazois

Printemps du Numérique Rallonger la durée de vie de ses objets grâce à l’impression 3D à Châtillon-en-Bazois

Centre Social du Bazois 1 bis Rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 16:00:00

fin : 2026-05-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre du Printemps du Numérique, initié par le Conseil Départemental, en partenariat avec la CC Bazois Loire Morvan et la Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan

Mardi 19 mai de 16h à 18 à Châtillon-en-Bazois

Réparer ses petites pièces cassées grâce à l’impression 3D, fabriquer des pièces perdues etc. pour conserver ses objets.

Tout public. Infos et inscriptions 06 32 73 57 07 l.jecker@missionnumerique.fr .

Centre Social du Bazois 1 bis Rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 73 57 07 l.jecker@missionnumerique.fr

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English : Printemps du Numérique Rallonger la durée de vie de ses objets grâce à l’impression 3D à Châtillon-en-Bazois

L’événement Printemps du Numérique Rallonger la durée de vie de ses objets grâce à l’impression 3D à Châtillon-en-Bazois Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan