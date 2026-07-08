Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare 1919-1932 Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Au sortir de la Grande Guerre, tous

les Parisiens connaissent la sombre façade de la prison Saint-Lazare, dans le faubourg

Saint-Denis. Derrière les murs délabrés de cet ancien couvent, on punit

et on soigne. Unique prison de femmes à Paris, elle enferme jusqu’à plus de

mille détenues : prévenues, condamnées à de courtes peines, prostituées

ayant enfreint la règlementation ou atteintes de syphilis. Ces dernières sont traitées dans l’infirmerie spéciale, véritable hôpital-prison.

Le sort de cette institution,

souvent comparée à une lèpre au cœur de la capitale, se joue dans les années

1920, marquées par une politique nataliste répressive et l’angoisse du

« péril vénérien ». En 1932, la prison ferme avant d’être

partiellement démolie. L’infirmerie, d’abord transformée en maison de santé pour

prostituées, abrite maintenant la médiathèque Françoise-Sagan.

L’exposition s’attache à rendre

visible et sensible cette histoire dont les lieux actuels gardent peu de

traces. Au fil d’images,

livres, archives et objets issus des collection de nombreuses institutions, le parcours revient sur les dernières années de la prison.

Elle débute par un parcours extérieur, sur le square Alban Satragne où des photographies grand format permettent de découvrir l’ancienne prison dans son environnement urbain. Le cheminement se poursuit dans la médiathèque, où le parcours revient sur les dernières années de la

prison, sur les multiples regards portés sur les prisonnières et ce qu’ils

révèlent de la condition féminine de l’époque, mais aussi sur les traces ténues qu’elles

ont elles-mêmes laissées : écrits, graffitis, empreintes témoignant de la vie

de ces ombres de l’histoire.

Exposition sur deux sites : le square Alban Satragne et la médiathèque Françoise Sagan

Ce projet a été initié par l’association Histoire et vies du 10e, et soutenu par la Mairie du 10e arrondissement.

Un programme de visites et d’animation est associé à l’exposition Des visites à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine

Le spectacle « Maison noire », lecture parlée chantée par le Cirque du Dr Paradi

Une écoute musicale sur les chansons de prison

Un cycle de conférences, en partenariat avec le Comité d’Histoire de la Ville de Paris

Un colloque organisé par le Centre d’Histoire du XIXe siècle

Exposition du 17 septembre au 13 décembre 2026

Du jeudi 17 septembre 2026 au dimanche 13 décembre 2026 :

gratuit

L’exposition est ouverte aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-14T00:59:59+01:00

Date(s) :

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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