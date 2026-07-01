Prix des lecteurs, Médiathèque Jules-Verne, Houilles

Informations pratiques

Prix des lecteurs Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Jules-Verne Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Lors de cette séance, venez assister à l’annonce des lauréats du prix des lecteurs 2025 / 2026 et découvrir la sélection du prix 2026 / 2027.

Médiathèque Jules-Verne 7 rue du Capitaine Guise Houilles 78800 Yvelines Île-de-France 0130862120 https://www.boucledesmediatheques.fr/mediatheque-de-Houilles [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 86 21 20 »}]

Biblis en folie 2026

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