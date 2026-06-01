Prix Olga Fradiss 2025 : Une passion italienne ; Les Jacquemart-André collectionneurs, de Giancarla Cilmi, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau

Prix Olga Fradiss 2025 : Une passion italienne ; Les Jacquemart-André collectionneurs, de Giancarla Cilmi Samedi 6 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art