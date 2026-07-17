Prix photographique du Musée Postal, Musée Postal, Paris

Informations pratiques

Prix photographique du Musée Postal Mardi 15 septembre, 09h00 Musée Postal Paris

ouvert aux photographes auteurs/professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00

Prix photographique du Musée Postal

15 septembre -15 novembre 2026

Créé en 1946, le Musée Postal est une institution pluridisciplinaire à la fois musée de société, d’histoire, d’art, de sciences et techniques, musée de France et musée d’entreprise. Il conserve un patrimoine exceptionnel : plus d’un million de pièces philatéliques, 37 000 objets historiques (beaux-arts, arts graphiques, textiles, machines, véhicules) et une collection photographique estimée à 250 000 documents, comprenant albums, plaques de verre, négatifs, tirages, diapositives et planches‑contacts. Cet ensemble constitue un témoignage unique de l’évolution de l’histoire postale en France.

Depuis plusieurs années, le musée affirme son engagement en faveur de la création photographique contemporaine. En 2024, sa carte blanche annuelle a été confiée aux artistes Les Époux P qui ont exploré les collections photographiques du musée. En 2025, une commande a été passée à Sophie Brändström pour une enquête photographique autour de la gravure en taille douce – savoir faire récemment inscrit au Patrimoine culturel immatériel – dans le cadre de l’exposition De l’acier au papier, Regards sur le timbre gravé, actuellement présentée au musée.

Dans cette dynamique et à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le Musée Postal lance son premier Prix Photographique, ouvert aux photographes professionnels. Doté de 15 000 euros, il permettra au lauréat de développer un projet original, sélectionné par un jury de professionnels de l’image et de la photographie. Toutes les écritures photographiques sont acceptées : documentaire, reportage, approche plasticienne ou expérimentations visuelles. Une sélection de tirages signés et numérotés issus du projet primé rejoindra les collections du musée. Le lauréat bénéficiera également d’un accompagnement privilégié au sein du groupe La Poste pour réaliser son projet.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à proposer un projet portant un regard contemporain sur La Poste aujourd’hui, dans ses dimensions humaines, matérielles et/ou immatérielles.

À titre d’exemples, le projet pourra notamment explorer :

– les dynamiques de mobilité, de flux et de circulation ;

– les enjeux environnementaux (déploiement des véhicules électriques, logistique durable, recyclage du papier ou du textile) ;

– les innovations numériques et technologiques (ex. Viva Technology) ;

– les formes diverses de l’ancrage territorial du groupe (les bureaux itinérants ou les services de proximité comme le portage de repas à domicile).

– La question des métiers et du genre au travail, dans la plus grande entreprise de main d’œuvre en France

L’ensemble devra proposer une vision sensible et singulière de l’évolution des missions, des usages et de la présence de La Poste dans la société contemporaine. Le projet doit s’inscrire dans la continuité de la démarche artistique actuelle du candidat.

Calendrier général du projet :

– Lancement de l’appel à candidature : 15 septembre 2026

– Clôture de l’appel : 15 novembre 2026

– Jury de sélection du candidat finaliste : 6 janvier 2027

– Réalisation du projet photographique : février-août 2027

Musée Postal 34 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33142792424 http://www.museepostal.fr https://museedelaposte.fr Le Musée Postal est à la fois un Musée de France, un musée d’entreprise et un musée de société qui retrace l’histoire d’une activité, celle de la transmission des messages depuis plus de six siècles. Il présente une collection riche et diversifiée comprenant des archives philatéliques, des objets historiques et des œuvres d’art contemporain. En complément de son parcours permanent, le musée propose des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Le musée propose des visites, des ateliers et des animations pour tous publics, tout au long de l’année. Métros : Montparnasse (4, 8,12 et 13), Duroc (10, 13) et Falguière (12). Bus : Lignes 28, 88, 89, 91, 92, 94, 95 et 96 – arrêts Armorique-Musée Postal ou Gare Montparnasse.

Prix photographique du Musée Postal

© Musée Postal, Paris/SIC-PTT/DR