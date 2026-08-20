Prix Roman Jeunes, Bibliothèque Albert-Legendre, Laval

Informations pratiques

Prix Roman Jeunes Vendredi 2 octobre, 09h30 Bibliothèque Albert-Legendre Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Découvrez les romans en lice pour cette nouvelle édition du Prix Roman Jeunes 2026-2027

Bibliothèque Albert-Legendre Place de Herce, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0243494748 https://labib.agglo-laval.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques.laval@laval.fr »}]

Biblis en folie 2026

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