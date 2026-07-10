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AGENDA · Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Colomiers Rugby Stade Charles Mathon Oyonnax

vendredi 18 décembre 2026 · Stade Charles Mathon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Stade Charles Mathon
Adresse
Cours Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Colomiers Rugby

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

L’US Oyonnax Rugby reçoit Colomiers Rugby. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !
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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77  webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

US Oyonnax Rugby is hosting Colomiers Rugby. Everyone, head to Mathon to cheer on your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Colomiers Rugby Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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