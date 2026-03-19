Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le CA Brive Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le CA Brive

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Pour la 26ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit les Corréziens du CA Brive. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

For the 26th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts CA Brive from Corrèze. Come to Mathon to support your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le CA Brive Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey