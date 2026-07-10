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AGENDA · Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble Stade Charles Mathon Oyonnax

vendredi 4 décembre 2026 · Stade Charles Mathon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Stade Charles Mathon
Adresse
125 Cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble

Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

L’US Oyonnax Rugby reçoit les isérois du FC Grenoble. Venez à Mathon pour encourager votre équipe !
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Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77  webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

US Oyonnax Rugby is hosting FC Grenoble from Isère. Come to Mathon to cheer on your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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