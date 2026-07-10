Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble Stade Charles Mathon Oyonnax

Informations pratiques

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble

Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

L’US Oyonnax Rugby reçoit les isérois du FC Grenoble. Venez à Mathon pour encourager votre équipe !

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Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

US Oyonnax Rugby is hosting FC Grenoble from Isère. Come to Mathon to cheer on your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey