Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble Stade Charles Mathon Oyonnax
vendredi 4 décembre 2026 · Stade Charles Mathon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble
Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
L’US Oyonnax Rugby reçoit les isérois du FC Grenoble. Venez à Mathon pour encourager votre équipe !
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Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com
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English :
US Oyonnax Rugby is hosting FC Grenoble from Isère. Come to Mathon to cheer on your team!
L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le FC Grenoble Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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