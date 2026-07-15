Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Soyaux Angoulême XV Stade Charles Mathon Oyonnax
vendredi 30 octobre 2026 · Stade Charles Mathon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Soyaux Angoulême XV
Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
L’US Oyonnax Rugby reçoit les charentais de Soyaux Angoulême XV. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !
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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com
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English :
US Oyonnax Rugby will host Soyaux Angoulême XV from the Charente region. Let’s all head to Mathon to cheer on our team!
L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Soyaux Angoulême XV Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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