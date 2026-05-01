Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Stade Charles Mathon Oyonnax
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Stade Charles Mathon Oyonnax jeudi 21 mai 2026.
Oyonnax
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR
Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
MATCH DE BARRAGE C’est désormais officiel, Oyonnax Rugby recevra son barrage de PRO D2, avec comme adversaire Valence-Romans DR.
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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com
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English :
BARRAGE MATCH: It?s now official, Oyonnax Rugby will host its PRO D2 play-off, with Valence-Romans DR as opponent.
L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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