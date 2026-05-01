Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Stade Charles Mathon Oyonnax jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Stade Charles Mathon

Adresse : Cours Verdun

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

MATCH DE BARRAGE C’est désormais officiel, Oyonnax Rugby recevra son barrage de PRO D2, avec comme adversaire Valence-Romans DR.
  .

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77  webmaster@oyonnaxrugby.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BARRAGE MATCH: It?s now official, Oyonnax Rugby will host its PRO D2 play-off, with Valence-Romans DR as opponent.

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

À voir aussi à Oyonnax (Ain)