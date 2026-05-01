Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Stade Charles Mathon Oyonnax

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 21:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

MATCH DE BARRAGE C’est désormais officiel, Oyonnax Rugby recevra son barrage de PRO D2, avec comme adversaire Valence-Romans DR.

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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

BARRAGE MATCH: It?s now official, Oyonnax Rugby will host its PRO D2 play-off, with Valence-Romans DR as opponent.

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Valence Romans DR Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Bugey