Procès fictif à l’hôtel de ville : L’affaire Laviarde, Hôtel de Ville, Reims

Informations pratiques

Procès fictif à l’hôtel de ville : L’affaire Laviarde Vendredi 18 septembre, 19h00 Hôtel de Ville Marne

200 places assises, 100 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

LYSIAS Reims organise le procès fictif d’Achille Laviarde, aventurier rémois ambitieux et quelque peu fantasque. Il s’agit d’un moment théâtralisé autour de ce personnage singulier, bourgeois rémois au destin hors du commun qui constitue une figure originale du patrimoine local et de l’histoire insolite rémoise. Cet événement culturel mêle éloquence, patrimoine, histoire locale, musique et transmission mémorielle et prendra la forme d’une audience fictive, en tenue d’époque avec Procureur, avocats, témoins et figures historiques.

ATTENDU QUE l’accusé, Gustave Achille Laviarde, dit Achille 1er, s’est autoproclamé roi d’Araucanie et de Patagonie sans jamais fouler les terres de son prétendu royaume ;

ATTENDU QUE ledit Laviarde a traversé sa vie d’aventurier, de frasques en mondanités, sans jamais répondre de ses actes devant une juridiction ; vous êtes invités à siéger en qualité de juré et citoyen.

Le verdict sera donné dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Reims, sous les mélodies de l’Harmonie du 3ème canton qui nous fait l’honneur de sa présence.

Hôtel de Ville Esplanade Simone-Veil, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 77 78 79 http://www.reims.fr [{« type »: « email », « value »: « lysias.urca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 59 23 21 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 27 57 19 38 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.infoculture-reims.fr/details.php?s_ev_id=33734&s_from=0&s_period=week&s_date_debut=2026-09-14&s_date_fin=2026-09-20&s_nb_results=500 »}] Construit au XVIIᵉ siècle sur les plans de l’architecte Jean Bonhomme, l’hôtel de ville n’est achevé qu’au XIXᵉ siècle. Le 3 mai 1917, il est incendié et seules les façades sont conservées, à l’exception de la façade sur cour.

Édifice classé au titre des monuments historiques dès 1862, le campanile et la façade principale sont restaurés, tandis que les travaux intérieurs sont confiés aux architectes Paul Bouchette et Roger-Henri Expert.

L’hôtel de ville est inauguré le 10 juin 1928 par le président de la République Gaston Doumergue, en même temps que la bibliothèque Carnegie.

Le parvis de l’hôtel de ville est devenu un aménagement de grande qualité, doté de nouvelles potentialités : la ville écrit une nouvelle page de l’histoire de Reims. Inauguré lors de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2019, le site devient l’esplanade Simone Veil.

LYSIAS Reims organise le procès fictif d’Achille Laviarde, aventurier rémois ambitieux et quelque peu fantasque. Il s’agit d’un moment théâtralisé autour de ce personnage singulier, bourgeois rémois …

©LYSIAS REIMS