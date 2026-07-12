Process Dat Sound, un battle de hip-hop explosif au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
samedi 5 juin 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Ici, on joue live et sans filet :
danseuses et danseurs, musiciennes et musiciens venu·es des musiques
nouvelles et urbaines se rencontrent sur scène et inventent ensemble,
poussant la créativité à son paroxysme. Les sons se fabriquent en
direct, au plus près des corps, obligeant chacun·e à s’adapter et à
improviser dans l’instant. Les langages se croisent et font surgir des
situations aussi inattendues que spectaculaires. Cette proposition
inédite invite des danseuses et danseurs confirmé·es à se challenger aux
côtés d’artistes expérimenté·es.
Pour
cette édition exceptionnelle au TSM, le battle invite six danseurs et
danseuses guests de qualité dont Darren (gagnante du battle Juste Debout
2026), DY et le légendaire bboy Junior, trois acteurs majeurs de la
scène hip hop. L’incontournable speaker Playmo animera la soirée, et le
graph digital en live viendra ajouter une dimension immersive. Un
showcase exceptionnel ainsi qu’un DJ set ponctueront cette soirée
d’anthologie.
Préqualifications à partir de 17h, battle à 20h
Distribution
Concept Uriel Barthélémi, Entissar Al Hamdany alias Loops, Akeem H. Ibrahim alias Washko
Danseurs·ses guests Darren, DY, bboy Junior (en cours)
Musicien·nes Natascha Rogers, Canblaster, Uriel Barthélémi (en cours)
Speaker Playmo
Graph digital Barth le Sablier
Fusionnant hip hop all styles et musiques improvisées, le battle Process Dat Sound offre une expérience explosive.
Le samedi 05 juin 2027
de 17h00 à 23h30
payant
Tarif danseur·se participant·e 7€ à process.dat.sound(at)gmail.com
Tarif prévente (en ligne ou par téléphone) 10€
Tarif sur place, le jour du battle 12€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-05T20:00:00+02:00
fin : 2027-06-06T02:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-05T17:00:00+02:00_2027-06-05T23:30:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/battle-process-dat-sound/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- BARAPRAIA – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 12 juillet 2026
- Échecs & Jam ! Entrée libre, JASS CLUB, Paris 12 juillet 2026
- Si tu veux que je vive. Lucie & Alfred Dreyfus Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- Disco Rital Discoteca #4 Canal Barboteur Pantin 12 juillet 2026