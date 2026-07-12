Process Dat Sound, un battle de hip-hop explosif au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Ici, on joue live et sans filet :

danseuses et danseurs, musiciennes et musiciens venu·es des musiques

nouvelles et urbaines se rencontrent sur scène et inventent ensemble,

poussant la créativité à son paroxysme. Les sons se fabriquent en

direct, au plus près des corps, obligeant chacun·e à s’adapter et à

improviser dans l’instant. Les langages se croisent et font surgir des

situations aussi inattendues que spectaculaires. Cette proposition

inédite invite des danseuses et danseurs confirmé·es à se challenger aux

côtés d’artistes expérimenté·es.

Pour

cette édition exceptionnelle au TSM, le battle invite six danseurs et

danseuses guests de qualité dont Darren (gagnante du battle Juste Debout

2026), DY et le légendaire bboy Junior, trois acteurs majeurs de la

scène hip hop. L’incontournable speaker Playmo animera la soirée, et le

graph digital en live viendra ajouter une dimension immersive. Un

showcase exceptionnel ainsi qu’un DJ set ponctueront cette soirée

d’anthologie.

Préqualifications à partir de 17h, battle à 20h

Distribution

Concept Uriel Barthélémi, Entissar Al Hamdany alias Loops, Akeem H. Ibrahim alias Washko

Danseurs·ses guests Darren, DY, bboy Junior (en cours)

Musicien·nes Natascha Rogers, Canblaster, Uriel Barthélémi (en cours)

Speaker Playmo

Graph digital Barth le Sablier

Fusionnant hip hop all styles et musiques improvisées, le battle Process Dat Sound offre une expérience explosive.

Le samedi 05 juin 2027

de 17h00 à 23h30

payant

Tarif danseur·se participant·e 7€ à process.dat.sound(at)gmail.com

Tarif prévente (en ligne ou par téléphone) 10€

Tarif sur place, le jour du battle 12€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-05T20:00:00+02:00

fin : 2027-06-06T02:30:00+02:00

Date(s) : 2027-06-05T17:00:00+02:00_2027-06-05T23:30:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/battle-process-dat-sound/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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