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AGENDA · Évaux-les-Bains

Procession avec Notre-Dame Évaux-les-Bains

dimanche 16 août 2026 · Évaux-les-Bains

Procession avec Notre-Dame Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
l'Église
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Tarif

Évaux-les-Bains

Procession avec Notre-Dame

l’Église Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Fête patronale, précédée par la procession avec Notre-Dame d’Evaux-les-Bains revêtue de sa tenue de fil d’or.   .

l’Église Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine   tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Procession avec Notre-Dame

L’événement Procession avec Notre-Dame Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme

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