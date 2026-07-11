AGENDA · Évaux-les-Bains
Procession avec Notre-Dame Évaux-les-Bains
dimanche 16 août 2026 · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
Procession avec Notre-Dame
l’Église Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Fête patronale, précédée par la procession avec Notre-Dame d’Evaux-les-Bains revêtue de sa tenue de fil d’or. .
l’Église Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
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English : Procession avec Notre-Dame
L’événement Procession avec Notre-Dame Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
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