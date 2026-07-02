Programme médiathèque Juillet Médiathèque les Carmes Pertuis
jeudi 2 juillet 2026 · Médiathèque les Carmes · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Programme médiathèque Juillet
Du 02/07 au 15/07/2026 tous les jours.
Du 17/07 au 08/08/2026 tous les jours.
Du mardi 18 au dimanche 23 août 2026.
Mercredi 16 septembre 2026. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-17 2026-08-18 2026-09-16
La médiathèque les Carmes vous présente son agenda du mois de Juillet.
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Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Les Carmes Media Center presents its July schedule.
L’événement Programme médiathèque Juillet Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis
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