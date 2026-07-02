Programme médiathèque Juillet Médiathèque les Carmes Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Programme médiathèque Juillet

Du 02/07 au 15/07/2026 tous les jours.

Du 17/07 au 08/08/2026 tous les jours.

Du mardi 18 au dimanche 23 août 2026.

Mercredi 16 septembre 2026. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-17 2026-08-18 2026-09-16

La médiathèque les Carmes vous présente son agenda du mois de Juillet.

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Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Les Carmes Media Center presents its July schedule.

L’événement Programme médiathèque Juillet Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis