Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges
Projection à la Résistance Musée de la Résistance Limoges jeudi 21 mai 2026.
Limoges
Projection à la Résistance
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le musée de la Résistance organise une soirée cinéma consacrée au réalisateur Jérôme Prieu. Le second film visible sera Clandestins (2026, 2 h 15).
Cette oeuvre raconte, de l’intérieur, l’expérience de la Résistance et de la clandestinité. Comment des femmes et des hommes ordinaires sont passés de l’autre côté et se sont révélés exceptionnels, menacés autant par la Gestapo que par les polices de Vichy. .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44
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English : Projection à la Résistance
L’événement Projection à la Résistance Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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