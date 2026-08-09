Projection : Art Spiegelman: Disaster is My Muse de Molly Bernstein et Philip Dolin Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 17 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Figure emblématique de la bande dessinée underground américaine, Art Spiegelman est surtout connu pour Maus, un roman graphique en deux tomes, inspiré principalement des souvenirs personnels de son père et de son besoin de surmonter le traumatisme hérité de ses parents, tous deux rescapés de la Shoah. L’œuvre, publiée au milieu des années 1980, rencontre un formidable succès public et critique. À travers des entretiens avec l’artiste et ses proches, ce documentaire retrace l’évolution de la carrière de l’auteur et éclaire l’histoire de la transformation de la bande dessinée, passée d’un support généralement associé à l’humour à un support capable de raconter des histoires, même les plus tragiques.
En présence des réalisateurs et d’Art Spiegelman (sous réserve).
En conversation avec NicolasChampeaux, journaliste et réalisateur.
AVANT-PREMIÈRE
États-Unis, documentaire, 100 min, produit par Michael Kantor, Lauren Lexton, Alicia Sams, Sam Jinishian, 2024, vostfr.
Le jeudi 17 décembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 5 / 3 euros
– Plus d’informations –
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/permanence-ou-nouvelles-formes-de-lantisemitisme +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
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