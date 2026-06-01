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Projection : Buena Vista Social Club de Win Wenders, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Projection : Buena Vista Social Club de Win Wenders, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Projection : Buena Vista Social Club de Win Wenders, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Pierre Veilletet

Adresse : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Projection : Buena Vista Social Club de Win Wenders Samedi 20 juin, 17h45 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:45:00+02:00 – 2026-06-20T19:45:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:45:00+02:00 – 2026-06-20T19:45:00+02:00

Projection du film documentaire de Wim Wenders qui met en scène le groupe de musique cubaine Buena Vista Social Club, dont le succès international a conduit à un nouvel engouement pour les musiques cubaines traditionnelles.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001156972 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Fête de la musique : la musique cubaine à l’honneur. Festival 33 Tour Fête de la musique

Wim Wenders – Road Movies Filmproduktion – Kintop Pictures

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