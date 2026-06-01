Projection : Buena Vista Social Club de Win Wenders, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Projection : Buena Vista Social Club de Win Wenders Samedi 20 juin, 17h45 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:45:00+02:00 – 2026-06-20T19:45:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:45:00+02:00 – 2026-06-20T19:45:00+02:00

Projection du film documentaire de Wim Wenders qui met en scène le groupe de musique cubaine Buena Vista Social Club, dont le succès international a conduit à un nouvel engouement pour les musiques cubaines traditionnelles.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001156972 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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