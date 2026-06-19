PROJECTION Chères faiseuses Aubusson
PROJECTION Chères faiseuses Aubusson mercredi 24 juin 2026.
Aubusson
PROJECTION Chères faiseuses
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le cinéma Le Colbert propose une projection en présence de la réalisatrice, Louise Deltrieux.
Entre Felletin et Aubusson, des femmes forment une communauté artisanale autour de la laine. Elles sont lissières, teinturières, éleveuses de brebis, artistes, ou encore ouvrières en filature. Leurs savoir faire révèlent un lien unique avec le monde, ancré dans une réflexion écologique et politique. Le film adopte lui aussi une approche artisanale en mêlant animation et pellicule 16 mm développée à la main et aux plantes.
Louise Deltrieux est artiste plasticienne et cinéaste. Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2011, elle développe depuis un travail à la croisée des arts visuels et du cinéma documentaire. Dans ses recherches, elle tente de révéler les liens que tissent les humains avec le monde vivant.
Durée 56 minutes .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement PROJECTION Chères faiseuses Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin
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