Projection : Ciel, horizons et calendrier gaulois à La Capelle-et-Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Projection : Ciel, horizons et calendrier gaulois à La Capelle-et-Masmolène Dimanche 20 septembre, 17h00 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ciel, horizon et calendrier gaulois à La Capelle-et-Masmolène

Les bons moments agricoles, et pas seulement…

La survie des peuples dépendait en grande partie des récoltes. Leur réussite reposait sur les caprices de la nature, mais aussi sur des règles déjà observées par les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Phéniciens et les Grecs. Quand labourer, fertiliser, semer l’orge ou le blé, vendanger, sortir les animaux des étables ou les y faire rentrer ?

Les calendriers suivaient souvent les cycles de la Lune, plus courts et plus faciles à observer. Mais douze lunaisons ne représentent que 354 jours. Le Soleil, en se levant et en se couchant sur les horizons est et ouest, permettait aussi de repérer des dates précises grâce aux reliefs lointains.

À La Capelle-et-Masmolène, deux sites naturels d’observation offrent des points de repère remarquables, comme le mont Ventoux, le mont Bouquet, le pic Saint-Loup et les sommets des Cévennes.

Sur place, des « tables des étoiles » présentent des cupules accueillant des oursins fossiles, associés à des constellations observables aux quatre moments clés de l’année celtique.

Une animation participative permettra de mieux comprendre ces pratiques antiques, suivie d’une projection du ciel à l’aide d’un simulateur astronomique.

Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.

Ciel, horizon et calendrier gaulois à La Capelle-et-Masmolène

© François Féraud