Projection Ciné d’été Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Projection Ciné d’été

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Venez vous mettre à l’ombre et visionner la sélection de films concoctée par les bibliothécaires jeunesse.

.

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come sit in the shade and watch the selection of movies put together by the children’s librarians.

L’événement Projection Ciné d’été La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle