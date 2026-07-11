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AGENDA · La Rochelle

Projection Ciné d’été Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque Michel Crépeau · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Michel Crépeau
Adresse
Avenue Michel Crépeau
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Projection Ciné d’été

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Venez vous mettre à l’ombre et visionner la sélection de films concoctée par les bibliothécaires jeunesse.
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Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71  mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

Come sit in the shade and watch the selection of movies put together by the children’s librarians.

L’événement Projection Ciné d’été La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle

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