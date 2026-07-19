Projection ciné Le secret des mésanges Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die
Informations pratiques
Die
Projection ciné Le secret des mésanges
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 16:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Antoine Lanciaux, pour tout savoir sur les coulisses de la création !
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
The screening will be followed by a Q&A with director Antoine Lanciaux, where you can learn all about the behind-the-scenes process of making the film!
L’événement Projection ciné Le secret des mésanges Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois
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