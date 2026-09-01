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Projection dans le cadre des journées du matrimoine FIAP PAris

dimanche 20 septembre 2026 · FIAP · PAris

Projection dans le cadre des journées du matrimoine FIAP PAris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
FIAP
Adresse
20 rue cabanis
Ville
75014 PAris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">sur le site du FIAP ou l'open agenda de paris 14 Territoire de cinéma ou par mail à paris14cinema@gmail.com</p>

Paris 14 Territoire de cinéma organise une projection sur l’artiste peintre Maria Blanchard en présence de sa réalisatrice espagnole Gloria Crespo au FIAP dimanche 20 septembre 2026 à 17 heures précises.

Projection d’un film documentaire de Gloria Crespo sur Maria Blanchard, peintre contemporaine de Picasso.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit

sur le site du FIAP ou l’open agenda de paris 14 Territoire de cinéma ou par mail à paris14cinema@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

FIAP 20 rue cabanis  75014 PAris
https://openagenda.com/fr/paris14-territoire-de-cinema paris14cinema@gmail.com https://facebook.com/paris14cinema https://facebook.com/paris14cinema https://mobile.twitter/paris14cinema


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