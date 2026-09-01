Projection dans le cadre des journées du matrimoine FIAP PAris

Informations pratiques

Paris 14 Territoire de cinéma organise une projection sur l’artiste peintre Maria Blanchard en présence de sa réalisatrice espagnole Gloria Crespo au FIAP dimanche 20 septembre 2026 à 17 heures précises.

Projection d’un film documentaire de Gloria Crespo sur Maria Blanchard, peintre contemporaine de Picasso.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

sur le site du FIAP ou l’open agenda de paris 14 Territoire de cinéma ou par mail à paris14cinema@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

FIAP 20 rue cabanis 75014 PAris

https://openagenda.com/fr/paris14-territoire-de-cinema paris14cinema@gmail.com https://facebook.com/paris14cinema https://facebook.com/paris14cinema https://mobile.twitter/paris14cinema



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