Projection dans le cadre des journées du matrimoine FIAP PAris
dimanche 20 septembre 2026 · FIAP · PAris
Informations pratiques
Paris 14 Territoire de cinéma organise une projection sur l’artiste peintre Maria Blanchard en présence de sa réalisatrice espagnole Gloria Crespo au FIAP dimanche 20 septembre 2026 à 17 heures précises.
Projection d’un film documentaire de Gloria Crespo sur Maria Blanchard, peintre contemporaine de Picasso.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit
sur le site du FIAP ou l’open agenda de paris 14 Territoire de cinéma ou par mail à paris14cinema@gmail.com
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00
FIAP 20 rue cabanis 75014 PAris
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