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Projection de fonds photographiques., Musée de Picardie, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Musée de Picardie · Amiens

Projection de fonds photographiques., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Picardie
Adresse
48 Rue de la République, 80000 Amiens, France
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Projection de fonds photographiques. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une projection de fonds photographiques du Musée de Picardie à l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la photographie.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.
Découvrez une projection de fonds photographiques du Musée de Picardie à l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la photographie.

© Gauthier Gillmann

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