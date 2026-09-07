Projection de fonds photographiques., Musée de Picardie, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Picardie · Amiens
Informations pratiques
Projection de fonds photographiques. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez une projection de fonds photographiques du Musée de Picardie à l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la photographie.
Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.
Découvrez une projection de fonds photographiques du Musée de Picardie à l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la photographie.
© Gauthier Gillmann
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