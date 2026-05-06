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Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters Le Mat Drôme Valence

Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters Le Mat Drôme Valence vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le Mat Drôme

Adresse : 4 allée Séverine

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Valence

Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters

Le Mat Drôme 4 allée Séverine Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Protéger les sols, c’est cultiver l’avenir du vivant.
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Le Mat Drôme 4 allée Séverine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 55 74  mat.valence@gmail.com

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English :

Protecting soils means cultivating the future of life.

L’événement Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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