Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters Le Mat Drôme Valence

Valence

Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters

Le Mat Drôme 4 allée Séverine Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Protéger les sols, c’est cultiver l’avenir du vivant.

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Le Mat Drôme 4 allée Séverine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 55 74 mat.valence@gmail.com

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English :

Protecting soils means cultivating the future of life.

L’événement Projection de l’association MAT de Drôme pour les Green Ters Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme