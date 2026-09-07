Projection – De l’autre côté du ciel, Médiathèque Aimé Césaire, Bourg-en-Bresse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Aimé Césaire · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Projection – De l’autre côté du ciel Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Aimé Césaire Ain
Dans la limite des places disponibles. Dès 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
de Yûsuke Hirota, 2022, 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
Dès 8 ans
Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand, Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 20 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-cesaire https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse
Biblis en folie 2026
©Art House
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