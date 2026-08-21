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Projection de « Notre-Dame brûle », Jean-Jacques Annaud (2022) au cinéma Opéraims, Cinéma Opéraims, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Opéraims · Reims

Projection de « Notre-Dame brûle », Jean-Jacques Annaud (2022) au cinéma Opéraims, Cinéma Opéraims, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Opéraims
Adresse
72 place Drouet d'Erlon, 51100 Reims, France
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Tarif : 8,40 euros par personne et 6 euros pour les - 15 ans. Plus d'informations sur le site de l'Operaims.

Projection de « Notre-Dame brûle », Jean-Jacques Annaud (2022) au cinéma Opéraims Samedi 19 septembre, 16h30 Cinéma Opéraims Marne

Tarif : 8,40 euros par personne et 6 euros pour les – 15 ans. Plus d’informations sur le site de l’Operaims.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Rouvert dans ses nouveaux locaux depuis 2019, le cinéma Opéraims participe aux Journées en proposant la projection de Notre-Dame brûle réalisé par Jean-Jacques Annaud en 2022.
Au travers l’embrasement de Notre-Dame de Paris, le réalisateur souligne que la sauvegarde du patrimoine repose autant sur l’entretien et la restauration des lieux que sur la communauté qui continue à le faire vivre dans sa mémoire et son engagement.

Cinéma Opéraims 72 place Drouet d’Erlon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326782000 https://www.operaims.fr
Rouvert dans ses nouveaux locaux depuis 2019, le cinéma Opéraims participe aux Journées en proposant la projection de Notre-Dame brûle réalisé par Jean-Jacques Annaud en 2022.

© Operaims

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