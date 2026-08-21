Projection de « Notre-Dame brûle », Jean-Jacques Annaud (2022) au cinéma Opéraims, Cinéma Opéraims, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Opéraims · Reims
Informations pratiques
Projection de « Notre-Dame brûle », Jean-Jacques Annaud (2022) au cinéma Opéraims Samedi 19 septembre, 16h30 Cinéma Opéraims Marne
Tarif : 8,40 euros par personne et 6 euros pour les – 15 ans. Plus d’informations sur le site de l’Operaims.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Rouvert dans ses nouveaux locaux depuis 2019, le cinéma Opéraims participe aux Journées en proposant la projection de Notre-Dame brûle réalisé par Jean-Jacques Annaud en 2022.
Au travers l’embrasement de Notre-Dame de Paris, le réalisateur souligne que la sauvegarde du patrimoine repose autant sur l’entretien et la restauration des lieux que sur la communauté qui continue à le faire vivre dans sa mémoire et son engagement.
Cinéma Opéraims 72 place Drouet d’Erlon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326782000 https://www.operaims.fr
Rouvert dans ses nouveaux locaux depuis 2019, le cinéma Opéraims participe aux Journées en proposant la projection de Notre-Dame brûle réalisé par Jean-Jacques Annaud en 2022.
© Operaims
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